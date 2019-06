Anziano in stato confusionale vaga di notte a Fidenza: soccorso da una guardia giurata

Si è conclusa con un lieto fine la nottata di un anziano che girovagava nella notte nei pressi di Fidenza. Una guardia giurata di Metronotte Piacenza, transitando sulla via Emilia intorno alle tre di questa mattina, ha notato la presenza di una persona sul ciglio della strada. Rallentando, l’agente di vigilanza, ha potuto constatare che si trattava di un signore anziano, seminudo e in stato confusionale, che vagava senza meta con in mano un telefono cellulare, raggiungendo via Caduti da Cefalonia. La guardia, dopo aver avvicinato l’uomo ed averlo messo in sicurezza, lo ha rassicurato ed ha avvisato il 118 per l’assistenza del caso. Gli operatori sanitari, giunti sul posto, hanno fatto accomodare l’anziano sulla barella, predisposto i primi accertamenti ed avviato le procedure per l’identificazione attraverso il cellulare.