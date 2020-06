Tragedia sulle Apuane: muore escursionista parmigiano 79enne

Tragedia sulle Apuane. Il corpo senza vita dell'escursionista parmigiano 79enne Rolando Ferrari è stato trovato dal Soccorso Alpino e speleologico toscano nella serata di martedì 16 giugno. Il cadavere del pensionato è stato rinvenuto sul monte Tambura: era stato il nipote a lanciare l'allarme ai carabinieri dopo che non lo aveva visto rientrare. Il 79enne era partito il giorno prima da Resceto, in provincia di Massa Carrara, per effettuare un'escursione ad anello che prevedeva il ritorno a Resceto, passando per il monte Tambura e il passo della Focolaccia.

