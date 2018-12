Area Prefabbricati, operaio schiacciato da una gru: grave al Maggiore

Nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre si è verificato un tragico incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento di Area Prefabbricati srl a Monticelli Terme. Durante l’operazione di movimentazione con una gru a cavalletto, per cause ancora da accertare, un lavoratore è rimasto schiacciato subendo gravi lesioni agli arti inferiori; prontamente soccorso dai colleghi, è stato poi trasportato dai mezzi di soccorso all’Ospedale Maggiore di Parma nel reparto di ortopedia.

La Fillea Cgil di Parma esprime piena solidarietà al lavoratore e chiede il massimo impegno alle dirigenze aziendali ed agli organismi preposti alla verifica dell’accaduto affinché emergano le responsabilità dell’ennesimo grave infortunio avvenuto in questo stabilimento.

Il sindacato di categoria della Cgil segnala come questi infortuni avvengano più facilmente all’interno di processi di frammentazione del ciclo produttivo che portano all’appalto di intere attività in cui purtroppo l’abbattimento del costo del lavoro passa da una minor formazione e informazione dei lavoratori che operano in appalto.

Oggi pomeriggio vi sarà la prima ora di sciopero alla fine del turno in tutte e tre le aziende operanti all’interno dello stabilimento: Area Prefabbricati Srl, Prefab Project Srl, Siciltravi Srl.

Risulta disperante constatare che il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non è considerato prioritario in questo Paese, visto anche l’incremento del numero degli infortuni che si stanno registrando. Nonostante i ripetuti moniti reiterati quotidianamente nei luoghi di lavoro il sindacato r