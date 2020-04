Armato di pistola e con il volto coperto, rapina l'ortopedia Gualerzi

Pistola sotto la cintura, viso coperto da uno scaldacollo e occhi coperti da lenti da sole. Con la cuffia in testa e tutto bardato, un malvivente ha rapinato martedì mattina l'ortopedia Gualerzi a Fidenza, nel compesso dei Terragli nei pressi della stazione ferroviaria. Ha atteso la titolare all'apertura puntandole la pistola e intimandole di consegnarle un'incasso esiguo. Più o meno cento euro sono finiti nella tasca del malvivente che aveva un acento italiano, di statura media. Sul posto si sono fiondati i carabinieri avvertiti dalla titolare, hanno setacciato la zona intorno alla stazione ma non hanno trovato il criminale, probabilmente in fuga grazie all'aiuto di un complice che lo aspettava in auto poco distante.

