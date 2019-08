Arrestato per furto e spaccio di droga: 19 marocchino in manette

Continua incessante l’attività congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri volta a monitorare le vie del centro cittadino al fine di prevenire e reprimere gli episodi criminali riconducibili a giovanissimi che, con sfrontatezza, mettono a segno furti ai danni degli esercizi commerciali lì presenti e vere e proprie rapine ai danni di loro coetanei.

Gli agenti della Squadra Mobile e i militari della Stazione Carabinieri Parma Centro hanno identificato in Fehmani Mustapha di 19 anni, come responsabile di due furti aggravati e due rapine e nella giornata di mercoledì lo hanno arrestato in esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Parma su richiesta della Procura di Parma.

Protagonista di un furto con destrezza presso un noto negozio di ottica presente nel pieno centro di Parma, con il concorso di altri due soggetti che hanno partecipato all’azione delittuosa, si era reso protagonista anche in Via Cavour, sottraendo con destrezza un profumo particolarmente prezioso presso il negozio di Sephora, approfittando dell'aiuto di un complice e della distrazione della commessa che aveva inseguito Fehmani.

La pericolosità del soggetto e l’escalation di violenza si sono manifestati in una terza occasione in cui ha compiuto una rapina all’interno del negozio H&M. In quell'occasione ha avvicinato la sua vittima e con destrezza gli ha sottratto una banconota dalla tasca dei pantaloni, per poi scappare e dare un calcio ed uno schiaffo alla sua vittima. Ancora più grave è l’ultima rapina compiuta ai danni di un altro giovane, avvenuta in Via Mazzini, nella circostanza il cittadino marocchino ha avvicinato la sua preda e, minacciandola, le ha strappato di dosso un paio di occhiali di circa 200 euro.

Il giovane, già gravato da precedenti di polizia per reati della stessa indole e per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, è stato rintracciato presso il Parco Ducale e, al termine della redazione degli atti di rito, è stato condotto presso il carcere di via Burla.