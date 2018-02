Terrorizza i minorenni al Barilla Center e gli estorce denaro: in arresto bullo di 22 anni

A partire dal 2011, quando era ancora minorenne, ha messo in atto una serie di comportamenti e di reati che, per gli inquirenti, hanno rappresentato un'escalation criminale, nonostante la giovanissima età: imbrattamenti, minacce ed estorisioni ai danni di alcuni coetanei, oltre a furti e consumo di sostanze stupefacenti. Un ragazzo che oggi ha 22 anni è stato arrestato dai poliziotti della Divisione Anticrimine di Parma che hanno eseguito un'ordinanza di arresto emessa dal Tribunale dei Minorenni di Bologna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo che nel 2011 era stato denunciato per imbrattamento per aver scritto con alcune bombolette sui muri del Barilla Center, ha messo in atto altri comportamenti. Nel febbraio del 2013 era stato segnalato come assuntore di droga. Nel settembre del 2013 è stato poi denunciato per estorsione per aver minacciato un minorenne allo scopo di farsi consegnare del denaro. Oltre alle minacce aveva anche inviato alcune lettere minatorie e avevsa fatto appostamenti sotto casa al giovane minorenne che aveva preso di mira. Il 'bullo' si muoveva nella zona del Barilla Center e terrorizzava gli altri minorenni, aiutati da altri giovani: agiva in gruppo e si muoveva con la forza del branco.