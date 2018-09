Assalto a Baganzola: con le auto bloccano due turisti e gli rubano due rolex

Li hanno sicuramente seguiti mentre acquistavano due preziosi orologi, dal valore di migliaia di euro ognuno, per poi derubarli in via Baganzola, con un blitz da film. Un commando composto da più persone nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 settembre, è entrato in azione a pochi passi dalle Fiere di Parma. I banditi hanno atteso il momento giusto e poi, quando l'auto con a bordo i due tedeschi, padre e figlio, si trovava in via Baganzola, hanno agito: una Y10 si è messa davanti a loro mentre un'Alfa si è posizionata dietro. In pochissimi istanti, dopo aver costretto il mezzo a fermarsi, un banditi è sceso, ha aperto la portiera e ha preso la valigetta, all'interno della quale erano stati messi gli orologi, oltre che i documenti, le carte di credito e i passaporti dei due turisti. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Parma che hanno ascoltato il racconto delle due vittime ed avviato le indagini: le immagini delle telecamere potrebbero essere utili per identificare i banditi.