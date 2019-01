Assalto al palazzetto dello Sport, rubati un pulmino per i disabili e due handbike

Hanno approfittato del buio per agire ed assaltare il Palazzetto dello Sport di Parma e sono riusciti a fuggire portandosi via un furgone Ford con all'interno due handbike. Alcuni banditi sono entrati nell'edificio dopo aver forzato il portone d'ingresso nella notte tra il 17 ed il 18 gennaio: cercavano soldi ed hanno messo a soqquadro i vari uffici dell'associazione dilettantistica Polisportiva Gioco. I ladri hanno rubato un furgone Ford Transit con all'interno due handbike: il valore complessivo della merce rubata è di circa 16 mila euro. I ladri sono entrati anche all'interno della palestra della Boxe Parma e hanno sottratto diversi effetti personali degli atleti, che erano custoditi negli armadietti. I distributori automatici sono stati danneggiati. I carabinieri di San Pancrazio hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso. L'edificio non è provvisto di un sistema d'allarme.

