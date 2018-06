Assalto in villa a Traversetolo, scoperto il covo dei banditi: presa la basista

Dopo il terribile assalto in ville avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Traversetolo, i carabinieri si sono messi subito al lavoro, grazie anche all'aiuto di un elicottero ed hanno scoperto il covo in cui si nascondevano i banditi: un casolare posizionato nelle campagne del paese: in manette una donna che faceva da basista al gruppo e che, durante il blitz notturno dei carabinieri, ha avvertito gli altri banditi che i militari stavano arrivando. La donna, una 27enne, è stata arrestata insieme ad uno dei banditi mentre gli altri due rapinatori sono riusciti a scappare, dileguandosi dopo essersi lanciati dalle finestre ed aver scavalcato la rete metallica. I militari sono arrivati in dodici: hanno circondato il casale che fungeva da covo. All'interno c'erano dieci cano rottweiler che avevano il compito di proteggere l'abitazione. All'interno del casolare i militari hanno trovato parte del bottino: il resto è stato portato via dai banditi che sono riusciti a scappare.