Assalto notturno al bar Meeting di Corcagnano: è la decima volta

Hanno colpito di notte, aiutati dal buio e sono riusciti a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. I militari, in realtà, hanno provato ad inseguirli ma non c'è stato nulla da fare. I malviventi che hanno colpito il bar Meeting di Corcagnano, quello vicino al semaforo, hanno fatto tutto in pochissimi minuti e se ne sono andati. Nonostante il suono dell'allarme le forze dell'ordine non sono riuscite a prenderli ma le indagini sono in corso. Dopo aver forzato una porta laterale i ladri sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale: erano da poco passate le quattro di notte. Hanno trascinato fuori due pesanti portamonete e poi sono schizzati via nella notte, non si sono dimenticati nemmeno di portare via diversi pacchetti di sigarette. I due portamonete sono stati ritrovati in un campo vicino, ovviamente svuotati del loro contenuto. Per il bar Melody non è il primo colpo subito ma esattamente il decimo: negli anni scorsi infatti il locale è stato 'visitato' dai ladri più volte, con modalità differenti.