Paura a Viarolo: banditi assaltano la Cassa Padana con l'esplosivo

Paura a Viarolo nella notte tra il 16 ed il 17 gennaio. Alcuni banditi hanno tentato di assaltare una banca, la filiale della Cassa Padana, con l'esplosivo. I malviventi hanno fatto saltare il bancomat allo scopo di impossessarsi dei soldi contenuti all'interno. Secondo le prime informazioni il tentato assalto, che si sarebbe concluso in un nulla di fatto per i banditi, sarebbe avvenuto verso le 3.40. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fidenza, oltre agli uomini della Scientifica e agli Artificieri da Bologna che stanno effettuando i rilievi per cercare di individuare qualche traccia lasciata dai rapinatori e mettendo in sicurezza il dispositivo bancomat. Le indagini sono in corso per individuare i responsabili.