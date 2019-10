Associazione mafiosa a truffa: i carabinieri arrestano un 33enne

Un 33enne, originario di Napoli e residente a Parma, le cui iniziali sono M.L. è stato arrestato dai carabinieri di Parma Centro, che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione pene, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Milano. L'uomo infatti era stata condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per associazione mafiosa, un reato commesso a Milano tra il 2009 ed il 2010 e a cinque anni e nove mesi per alcune truffe, commesse sempre a Milano. Il 33enne è stato portato nel carcere di via Burla: deve scontare una pena di 9 anni e un mese di carcere.