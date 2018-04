Paura in tangenziale Nord: auto contromano nella corsia di sorpasso

Un'auto contromano nella corsia di sorpasso e tanta paura. Ecco cos'è successo ieri pomeriggio, sabato 21 aprile, verso le ore 14.30 in tangenziale Nord. Da ieri molti automobilisti stanno scrivendo sui social network di aver incontrato l'auto che proseguiva contromano e di essere riusciti a schivarla: solo il caso e l'attenzione dei conducenti delle altre vetture ha permesso che non accadesse nulla: non si sono infatti registrati incidenti. L'auto contromano si trovava tra l'uscita dell'aeroporto e quella della Crocetta: alla Polizia Stradale risultano diverse segnalazioni. Il conducente dell'auto contromano probabilmente è uscito dalla tangenziale, dopo essersi accorto, a suon di clacson e di lampeggiamenti delle altre auto, di essere contromano. Di lui più nessuna traccia.

