Auto e furgone pieni di oggetti da scasso: denunciati sei rumeni

I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono riusciti a bloccare sei persone che, con tutta probabilità, stavano per commettere furti all'interno di alcune abitazioni nella zona di via San Leonardo e di via Europa. Sei uomini, tutti di nazionalità rumena e con diversi precedenti penali, sono stati fermati a bordo di un furgone e di un'auto e bloccati per un controllo. Gli occupanti del furgone hanno cercato di disfarsi di una busta con all'interno oggetti da scasso, 7 paia di guanti da lavoro, un cacciavite, un cutter e 3 tenaglie, che è stata recuperata dagli agenti mentre le persone all'interno dell'auto avevano oggetti da scasso, torce, guanti, cacciaviti e cutter. I sei non sono riusciti a giustificare il possesso degli oggetti trovati all'interno dei veicoli: tutti sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, 3 per porto di oggetti atti ad offendere. Tutti e sei sono stati colpiti da un foglia di via da Parma.