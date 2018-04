Autobus: tutte le deviazioni delle linee urbane domenica 22 aprile per la sfilata dei Bersaglieri

In occasione della manifestazione “Celebrazione dei bersaglieri' dalle ore 10,30 e fino al termine della manifestazione, previsto per le ore 12,00 di domenica 22 aprile 2018, le linee urbane interessate saranno così deviate:

LINEE 1 – 6: diretti verso il centro città, dopo aver effettuato la fermata di B.ra Bixio Est, i bus percorreranno Viale Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Stazione FS, dove riprenderanno il consueto tragitto. In direzione contraria la linea urbana n. 1 osserverà la medesima deviazione (percorrendo V.le Osacca e Via Gramsci anziché V.le Pasini, e V.le dei Mille anziché V.le Vittoria). La linea urbana n. 6 invece, proveniente da V.le Piacenza, giunta in FS percorrerà di nuovo V.le Piacenza, quindi V.le Osacca, Via Gramsci e V.le dei Mille, per riprendere il consueto tragitto a Barriera Bixio Ovest.

LINEA 2: provenienti da V.le Solferino per il centro città, i bus percorreranno Viale Berenini, P.te Italia, Viale Caprera, Viale Vittoria, P.le S.Croce, V.le Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego per poi riprendere il regolare percorso in Via Trento. Stessa deviazione in direzione contrario percorrendo Viale Osacca e Via Gramsci anziché Via Pasini e Viale dei Mille anziché Viale Vittoria.

LINEE 3 – 4 – 5: provenienti da Via Emilia Est e diretti verso il centro città, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego (fermata A – controviale), P.te delle Nazioni, V.le Piacenza, V.le Osacca, destra Via Gramsci, per riprendere il regolare tragitto. Stesso percorso in senso contrario, transitando lungo V.le Pasini (anziché V.le Osacca), V.le Bottego (fermata D), e percorrendo tutta V.le Mentana anziché V.le Tanara e V.le Fratti.

LINEE 7: provenienti da Via Solari per il centro città, giunti in P.le S.Croce i bus percorreranno V.le Pasini, V.le Piacenza, Ponte delle Nazioni, V.le Bottego, Stazione FS, ove riprenderanno il consueto percorso. Stesso tragitto in senso contrario, transitando lungo V.le Osacca e Via Gramsci per riprendere il regolare percorso in Viale dei Mille.

LINEE 11: provenienti da Via Volturno per il centro città, giunti a B.ra Bixio i bus percorreranno Viale Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Ponte delle Nazioni, V.le Bottego, Stazione FS, Viale Mentana, Via Emilia Est, V.le Partigiani d’Italia, e riprenderanno il regolare percorso in Viale Duca Alessandro. In senso contrario giunti in Via Torelli percorreranno regolarmente Viale P.M.Rossi, Viale Tanara, Viale Mentana, Stazione FS ove osserveranno la deviazione in senso contrario.

LINEA 8: provenienti da V.le P.M.Rossi e diretti in centro città, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. In senso contrario, dalla Stazione FS i bus percorreranno V.le Mentana, Via Emilia Est V.le Partigiani d’Italia per riprendere il regolare percorso in Viale Duca Alessandro. I cambi verranno effettuati in Stazione FS.

LINEA 9: provenienti da Viale Partigiani d’Italia per il centro città, i bus percorreranno V.le P.M.Rossi, V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego, Stazione FS, per riprendere il regolare percorso in direzione V.le Piacenza. In senso contrario, provenienti da V.le Piacenza e diretti verso Via De Chirico, i bus transiteranno lungo V.le Bottego, Stazione FS, V.le Mentana, Via Emilia Est, Viale Partigiani d’Italia, Via Puccini ove riprenderanno il consueto percorso.

LINEA 12: provenienti da V.le Solferino e diretti verso il centro città, i bus percorreranno P.te Italia, Viale Caprera, Viale Vittoria, P.le S.Croce, V.le Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego per poi riprendere il regolare percorso in Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria.

LINEA 13: provenienti da V.le Rustici e diretti verso il centro città, i bus percorreranno Ponte Italia, V.le Caprera, V.le Vittoria, V.le Pasini, V.le Piacenza, Stazione FS, per riprendere il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca e Via Gramsci anziché V.le Pasini e V.le dei Mille anziché V.le Vittoria. Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane e le due fermate extraurbane presenti in V.le Fratti.