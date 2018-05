Autocarro prende fuoco in A15: incendio spento dai Vigili del Fuoco

Nella mattinata di oggi, martedì 8 maggio, verso le ore 8 un autocarro ha preso fuoco mentre stava transitando sull'A15, tra Borgotaro e Berceto. Le cause dell'incendio sono sconosciute: subito è scattato l'allarme e i Vigili del Fuoco sono partiti dalla caserma per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area: arrivate sul posto le squadre degli operatori del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza il tratto di autostrada interessato. L'intervento è durato in tutto meno di un'ora: non ci sono state conseguenze per il conducente del camion, che è riuscito a scendere in tempo.