Baby gang in azione in centro: 15enne minacciato e rapinato

Un'agguato in piena regola, messo in atto da un gruppetto di giovani stranieri - probabilmente minorenni - che frequentano le zone del centro storico, da via Mazzini a piazza Ghaia. Un giovane 15enne parmigiano, è stato aggredito da una gang gang, composta da alcuni giovani e giovanissimi ragazzi di origine straniera. Il 15enne, dopo essere sceso da un autobus in viale Toschi, si è diretto verso il centro storico. Nella zona di piazza Ghiaia è stato avvicinato dagli altri giovani che hanno utilizzato alcuni stratagemmi per agire. Dopo aver chiesto al 15enne comenstava ed avergli offerto una sigaretta sono riusciti a prendergli i pochi soldi - 15 euro circa - che aveva nel portafoglio, per poi scappare. La vittima ha avvisato alcuni accertatori della Tep, che hanno poi avvertito la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno effettuato un sopralluogo ed ora stanno indagando.