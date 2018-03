Banda tenta l'assalto al bar Nausika di Noceto: i ladri scappano nei campi

Hanno tentato di assaltare, armati di trapani, fresatrici e grossi martelli il bar Nausika di Noceto, che si trova sulla via Emilia ma sono fuggiti a mani vuote. Nella notte tra lunedì e martedì una banda di malviventi ha pensato di fare una spaccata all'interno dell'esercizio commerciale per portarsi via il cambiamonete. I ladri avevano già forzato l'ingresso quando l'allarme ha fatto arrivare sul posto un'auto della vigilanza e la pattuglia dei carabinieri di Noceto, che hanno sventato il furto. I banditi infatti sono scappati con l'auto lungo la via Emilia: appena hanno visto i militari però hanno svoltato in direzione Borghetto, poi hanno abbandonato il mezzo e sono fuggiti nei campi. I carabinieri hanno trovato l'auto piena di attrezzi da scasso.