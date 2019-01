Banditi assaltano e fanno esplodere il bancomat della Cariparma a Fontevivo

Hanno agito di notte, approfittando dell'oscurità per cercare di portare a compimento il loro piano criminale. Un gruppo di banditi ha preso d'assalto, stanotte, la filiale della Cariparma Creditè Agricole di Fontevivo. Erano da poco passate le ore 3 quando i malviventi si sono avvicinati al bancomat e lo hanno fatto esplodere. L'obiettivo era la cassetta di sicurezza ma non è stato raggiunto: il bottino del gruppo è stato solo di qualche banconota. Sono in corso i rilievi per capire che esplosivo è stato utilizzato ma evidentemente non è stato sufficente: la cassetta infatti ha retto all'impatto. Il boato non è stato sentito dai vicini: la banca si trova lungo la strada provinciale per Busseto. Sul posto sono arrivati gli operatori dell'Ivri, oltre ai carabinieri di Fontevivo, insieme ai colleghi di Busseto. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'assalto: si cerca un'auto di colore scuro, che sarebbe stata vista nei pressi della filiale.