Banditi tentano l'assalto notturno al Bancoposta di Collecchio

Hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, approfittando del buio per cercare di portare a termine il loro piano. Un gruppo di banditi ha tentato di assaltare il bancomat dell'ufficio postale di Collecchio di via Braia. I malviventi hanno provato a scardinare la struttura a rete ma è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri. Il furto è quindi fallito con i rapinatori messi in fuga senza bottino. I militari hanno effettuato un sopralluogo e hanno scandagliato le zone vicino alle Poste per trovare i banditi ma di loro nessuna traccia.