Bar e ristoranti aperti fino alle 3 nella notte di Natale: fino alle 4 per Capodanno

Il Sindaco ha firmato l’Ordinanza che stabilisce la deroga alle limitazioni dell’’orario di chiusura dei pubblici esercizi (bar e ristoranti) del centro storico in occasione delle ricorrenze del Natale e di San Silvestro. In data 21 dicembre, il Sindaco ha firmato l’Ordinanza che consente ai pubblici esercizi (bar e ristoranti) di derogare alle vigenti limitazioni degli orari di chiusura in occasioni delle festività del Natale e di San Silvestro, al fine di assicurarne la fruibilità per cittadini e turisti in considerazione del maggior afflusso collegato alle importanti manifestazioni religiose e civili previste in tali date.

In particolare, la disposizione sindacale consente a tutti gli esercenti del centro storico, ricadenti nelle aree ad orario limitato previste dal vigente Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree urbane, di protrarre l’attività fino alle ore 03.00 nella serata tra il 24 e il 25 dicembre 2017 e fino alle ore 04.00 nella serata tra il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.