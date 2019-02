Barilla Center, cerca di sfuggire al controllo: irregolare e pericoloso rimpatriato con un volo da Malpensa

Hanno accelerato il passo appena hanno visto i poliziotti ma non sono riusciti a sfuggire al controllo. Due uomini, che stavano passeggiando nei pressi del Barilla Center ieri pomeriggio, sono stati bloccati dagli agenti delle Volanti. Uno di loro infatti, un giovane di origine marocchina, era molto ben conosciuto dalle forze dell'ordine: alle spalle aveva tantissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, furto in abitazione, invasione di terreni, rapina oltre a violazioni delle misure di prevenzione. L'uomo, irregolare sul territorio italiano, è stato accompagnato in Questura e, dopo l'espletamento delle pratiche amministrativo, trasferito all'aeroporto di Malpensa per un rimpatrio forzato in Marocco, che è già stato eseguito.