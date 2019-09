Bedonia, fungaiola di 61 anni perde l'orientamento nei boschi

Ha perso l'orientamento, a causa della nebbia, mentre si trovava nei boschi del Monte Trevine, nel comune di Bedonia. Una donna di 61 anni, residente in provincia di Parma, si trovava non lontano dal Rifugio CAI Faggio dei Tre Comuni. Era con il marito in cerca di funghi: due si sono divisi nel bosco, per dandosi appuntamento nei pressi della strada che conduce al rifugio, dove era posteggiata l'auto. Il marito, non vedendo rientrare la moglie al punto di ritrovo, ha dato l'allarme ai tecnici del Soccorso Alpino. Fortunatamente poco dopo l'inizio delle operazioni di ricerca la donna è riuscita a chiamare telefonicamente e rientrare al rifugio, dove il gestore, anch'esso tecnico del SAER, si è sincerato delle buone condizioni della donna.