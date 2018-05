Beve troppo e si allontana dagli amici: 23enne ritrovata addormentata in un casolare

La stavano cercando nella zona di San Secondo poichè gli amici avevano lanciato l'allarme, non vedendola più tornare. In realtà una ragazza di 23 anni che aveva alzato un pò troppo il gomito si trovava in un casolare abbandonato e si era addormentata. Le squadre di Soccorso si sono attivate durante la serata, dopo l'allarme lanciato dagli amici che erano con lei: dopo essere stati un pò di tempo in compagnia infatti la giovane aveva fatto perdere le sue tracce: inutili le chiamate al cellulare ed i tentativi di cercarla in zona. Le squadre di Soccorso, tra cui i Vigili del Fuoco, hanno scandagliato il territorio circostante al luogo della scomparsa e hanno trovato la giovane all'interno di un casolare. Si era addormentata. La 23enne era in buone condiizioni di salute: c'è stato solo un grande spavento.