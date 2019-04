Bimba di 10 mesi morta nel sonno: oggi l'autopsia

Sarà effettuato oggi, mercoledì 17 aprile, presso l'Istituto di Medicina Legale all'Ospedale Maggiore di Parma l'autopsia sul corpicino di Cristina, la bimba di 10 mesi che è morta all'improvviso, mentre stava dormendo all'interno dell'abitazione di via De Gasperi a Colorno. L'esame autoptico è stato disposto per stabilire le cause della morte. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di lunedì 15 aprile. Il padre Antonello Giacovelli, che lavora all'interno di una scuola elementare di Sorbolo, è rientrato a casa per dare il cambio alla fidanzata, che doveva iniziare il turno di lavoro in un bar a San Prospero. Secondo il racconto del padre la piccola si sarebbe addormentata, come sempre. Dopo qualche ora però il padre ha provato a svegliarla e si è accorto che era priva di sensi. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colorno e l'automedica del 118.