Bimba morta a 5 anni per il diabete: indagini per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Parma indaga per omicidio colposo per la morte della piccola Carla Borlenghi, deceduta all'Ospedale Maggiore di Parma il 22 maggio, per un grave forma di diabete. La notizia della morte della bimba, che viveva a Busseto, aveva sconvolto amici e parenti. Alla bambina era stata diagnosticata una forma diabetica molto grave: la notte prima del 22 maggio, la piccola, a causa di un edema celebrale, era entrata in coma. La famiglia avrebbe presentato un esposto e la Procura starebbe indagando con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.