Blitz antidroga al parco Falcone-Borsellino, i pusher scappano e lasciano le bici rubate: espulso un 35enne

Blitz dei poliziotti delle Volanti della Questura di Parma all'interno del parco Falcone Borsellino dove l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti continua, nonostante gli arresti ed i sequestri di droga effettuati dalle forze dell'ordine. Tre volanti sono entrare, ieri domenica 27 ottobre, all'interno dell'area verde per effettuare alcuni controlli. Poco dopo l'ingresso dei poliziotti c'è stato un fuggi fuggi generale: molti stranieri sono scappati: un nigeriano di 35 anni è stato fermato dagli agenti. L'uomo, con alle spalle alcuni precedenti penali ed arrestato recentemente a Bologna, è irregolare sul territorio nazionale e verrà espulso a breve. I giovani in fuga hanno lasciato alcune biciclette rubate sul posto: ecco le immagini che ha diffuso la Questura per permettere ai legittimi proprietari di identificarle.