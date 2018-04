Blitz antidroga dei carabinieri, 21enne fermato in via Trento con l'erba: sequestrati 170 grammi di marijuana abbandonati

Continuano i controlli dei carabinieri di Parrma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del fine settimana sono stati predisposti alcuni servizi finalizzati al contrasto del traffico illecito di droga. Nell'ambito dei controlli un 21enne è stato fermato in via Trento: aveva con sè un involucro con 42 grammi di marijuana. Il giovane, incensurato e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati complessivamente circa 170 grammi di marijuana, abbandonati tra piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa e piazzale della Pace e 8 grammi di hashish. Nell'ambito degli stessi controlli sono state identificate trenta persone.