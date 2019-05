Blitz dei ladri nella scuola elementare di Pontetaro: rubati sei computer

Hanno agito di notte, approfittando dell'oscurità. Alcuni ladri si sono introdotti all'interno della scuola elementare Gazzola di Pontetaro ed hanno rubato sei computer, avendo la 'cura' di scegliere quelli che costavano di più, di ultima generazione. Il furto, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì è stato scoperto ieri mattina, 30 maggio, dagli addetti che si sono recati a scuola per l'apertura. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fontanellato che hanno avviato le indagini: sembra che le immagini delle telecamere non siano utili per l'identificazione dei ladri. E' probabile che i malviventi conoscessero bene la struttura: non sono stati infatti rilevati segni di effrazione.