Blitz dei poliziotti nel casello ferroviario occupato di via Reggio: due denunce per invasione di edificio

Blitz dei poliziotti all'interno di un terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato, all'interno del quale si trova un casello ferroviario, posto tra via Savani e via Reggio: nell'area sono state soprese due persone, un marocchino di 24 anni e un tunisino di 36 anni, con precedenti per rapine: i due sono stati denunciati per invasione di edificio in concorso.

I controlli del territorio della polizia di Stato sono infatti proseguiti, dopo la maxi operazione di ieri, nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre. Nell'ambito di un'attività di prevenzione dei reati contro il patrimonio alcune pattuglie della Questura di Parma, insieme ai poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e della polizia Ferroviaria, hanno setacciato una parte della città controllando 52 persone, di cui 13 straniere, e 31 veicoli.

Parallelamente, durante la mattinata, l’Ufficio Immigrazione ha eseguito un provvedimento di espulsione un di un cittadino marocchino di 46 anni, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti ed uscito da poco dal carcere. L'uomo è stato accompagnato al Cpr di Potenza, in attesa dell'espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento in frontiera.

