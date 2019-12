Blitz in casa di un commerciante 46enne: in cantina 23 chili di hashish nascosti tra le bottiglie di vino

Nascosti in casa sua c'erano ben 23 chili di hashish, all'interno di un cantina, nascosti tra le bottiglie di vino. Un commerciante parmigiano di 46 anni, già conosciuto come consumatore di droga - le cui iniziali sono S.L. - è stato arrestato all'interno della sua abitazione in zona Moletolo, in seguito ad un blitz dei poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma. L'uomo si trova nel carcere parmigiano di via Burla con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sul mercato la droga avrebbe fruttato un guadagno illecito per circa 400 mila euro.

ll VIDEO DEL BLITZ DELL'ANTIDROGA

Gli agenti, dopo aver raccolto alcune informazioni sul 46enne, che hanno permesso di verificare che il parmigiano fosse coinvolto in un grosso giro di spaccio, hanno effettuato una perquisizione: all'interno dell'abitazione - oltre ai 23 chili di hashish - hanno trovato anche 1450 euro in contanti, 5 grammi di cocaina e 80 grammi di marijuana, oltre a 25 canne già confezionate e custodite all'interno di contenitori cilindrici trasparenti. L'erba è stata trovata all'interno della mansarda, insieme alla cocaina e ad altro hashish. Secondo la ricostruzione degli inquirenti la sua abitazione era frequentata dai consumatori, che acquistavano le sostanze direttamente all'interno dell'edificio: si è arrivati a lui anche verificando che alcune persone - conosciute come consumatori di droga - si recavano spesso nella sua abitazione.