Blitz nella discoteca strapiena di minorenni per la festa delle scuole: centinaia di persone in più rispetto alla capienza

Dopo la strage in discoteca ad Ancona anche a Parma e provincia i controlli nei locali notturni si sono intensificati. Nella nottata di ieri i carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno effettuato un controllo all'interno di una nota discoteca di Felino. L'operazione si è svolta a partire dalle ore 23 ed è proseguita fino all'1 di notte: l'obiettivo era controllare se il locale, che ieri sera era pieno di ragazzi e ragazze minorenni che stavano partecipando alla festa di due scuola superiori di Parma, fosse o meno a norma per quanto riguarda la capienza, le uscite di sicurezza e altri elementi che contribuiscono, in caso di non rispetto delle norme, a creare un contesto poco sicuro.

Nella sala riservata al ballo al momento del controllo carabinieri e Vigili del Fuoco hanno registato la presenza di 150 ragazzi in più rispetto al limite di capienza previsto, che è di 250. All'interno del locale c'erano 400 ragazzini, circa 600 invece era presenti all'esterno del locale e a quell'ora, le 23, stavano per entrare. I militari sono entrati ed hanno proceduto al conteggio delle persone presenti, uno ad uno. L'età dei minorenni presenti andava dai 12 ai 16 anni.

Molti dei ragazzi presenti, a quel punto, hanno deciso di abbandonare la discoteca e di tornare a casa accompagnati dai genitori, che sono giunti sul posto ed hanno ringraziato i militari per il lavoro di prevenzione svolto. Dopo i controlli la serata è proseguita con il numero di persone corretto nella sala riservata al ballo, ovvero 250. Alcuni sono andati spontaneamente a casa mentre altri sono stati invitati a raggiungere la zona estiva e ad abbandonare la sala da ballo. Chi avrebbe dovuto entrare non ha potuto farlo.

Il locale ora verrà probabilmente sottoposto ad ulteriori controlli su tutti gli elementi presenti all'interno dell'edificio: dalle uscite di sicurezza, dagli elementi di arredo come le poltrone al rispetto delle norme sugli impianti elettrici, i tendaggi e il rispetto delle procedure gestionali. Un'apposita Commissione, nel caso del locale controllato istituita in Comune poichè la capienza era minore di 5 mila persone, dovrà valutare il da farsi mentre il Prefetto deciderà se effettuare altri controlli, più specifici, nel locale notturno già controllato.

