Paura a Borgotaro: bomba carta esplode di fianco ad un bar e distrugge una cabina

Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito. Nella notte, verso le ore 23, una bomba carta è esplosa all'interno di una cabina telefonica in località Porta Nuova a Borgotaro. L'ordigno artigianale ha mandato in frantumi i vetri della cabina, di cui è rimasta solo la struttura metallica. L'esplosione è avvenuta di fronte ad un bar gelateria, che non ha però subito danni. Il fortissimo boato è stato sentito da numerosi residenti che hanno subito chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari della stazione di Borgotaro che hanno effettuato un sopralluogo e stanno portando avanti le indagini. Per ora non è esclusa nessuna pista. Sul posto non è stata trovata nessuna rivendicazione. Gli approfondimenti proseguono a 360 gradi per cercare di risalire agli autori del gesto: si potrebbe trattare anche di un 'semplice' gesto di vandalismo ma, secondo le prime informazioni, ad esplodere sarebbe stato un vero e proprio ordigno artigianale.