Borgo Tommasini: entra in una gioielleria e ruba un orologio da 400 euro

E' entrato all'interno di una gioielleria di borgo Giacomo Tommasini, in pieno centro a Parma, ed ha rubato un orologio del valore di 400 euro. Poi è uscito ed è scappato. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 dicembre, all'interno di un negozio di preziosi. Sul posto sono arrivati, poco dopo, i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma. Le indagini sono in corso per cercare di identificare il responsabile: le immagini delle telecamere potrebbero contribuire all'individuazione del ladro.