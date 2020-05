Borgotaro, 75enne disperso in località La Costazza: ritrovato dopo poche ore

E' scomparso dalla sua abitazione ma è stato ritrovato dopo circa un'ora dai tecnici del Soccorso Alpino, che sono intervenuti dopo la segnalazione da parte della famiglia. Un 75enne che vive nella zona di Borgotaro, in particolare in località La Costazza, si era allontanato da casa nelle prime ore della mattina per fare una passeggiata. I parenti si sono allarmati perchè, dopo alcune ore, non era ancora tornato. I carabinieri di Borgotaro si sono attivati ed hanno avvisato i tecnici del Soccorso Alpino, le squadre di Protezione Civile di Borgotaro e i Vigili del Fuoco. L'unità cinofila della Protezione Civile ha trovato l'uomo sul greto del torrente Varacola: dopo essere stato trasportato in strada è stato affidato ai sanitari della Pubblica Assistenza di Borgotaro-Albareto. Le sue condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione.

