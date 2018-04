"Buono a sapersi", martedì 17 aprile si parla di culatello: collegamento con un'azienda di Busseto

Martedì 17 aprile a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su Raiuno, con Elisa Isoardi si parlerà di culatello, salume dalle carni pregiate, utile per chi soffre di osteopenia, la riduzione della massa ossea. Lorenzo Rizzieri, esperto di carni, mostrerà le caratteristiche del culatello e suggerirà come utilizzarlo al meglio in cucina. Vittoria Russo, nutrizionista, ne illustrerà le proprietà benefiche, consigliando gli abbinamenti più salutari. La Professoressa Marialuisa Appetecchia, Direttore di Endocrinologia Oncologica all’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” di Roma, spiegherà come il fosforo presente nel culatello sia un valido alleato nella prevenzione dell’osteopenia. Clelio Corradi, salumiere, mostrerà tre modi di farcire la focaccia con il culatello. Gli farà eco il maestro di cucina Luca Pappagallo, che lo proporrà in tempura con i gamberi. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, ospite di un’azienda di Busseto (PR), che produce culatello di Zibello DOP. Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del Mercato “Centrale” di Firenze.