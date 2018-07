Busseto: ladri incappucciati assaltano una stazione di servizio

Hanno assaltato la stazione di servizio Repsol di via Consolatico Superiore a Busseto e non contenti si sono anche introdotti all'interno del bar Verdi di via Pallavicino e hanno rubato un'auto, un Opel Zafira e una macchina spartineve all'interno di una villa. Ladri scatenati nella notte nel Comune in provincia di Parma: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Fidenza, insieme ai militari di Busseto, stanno cercando di identificare i responsabili. Il blitz è scattato alle 4 di notte: tre persone incappucciate sono entrate all'interno del distributore e dopo aver girato la telecamera in modo che non potesse riprenderli hanno assaltato l'area di servizio, distruggendo una porta a vetri. I ladri si sono portati via circa 2 mila dalla macchinetta self service delle sigarette e varie stecche. I proprietari, svegliati dall'allarme, hanno cercato di raggiungere i ladri che, nel frattempo, erano scappati. Il secondo obiettivo dei ladri è stato il bar Verdi di viale Pallavicino, dove i malviventi hanno rubato solo poche decine di euro. L'auto è stata rubata all'interno di una villa, così come la macchina spartineve che è stata caricata a bordo del veicolo. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.