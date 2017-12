Minacce al sindaco di Fidenza: busta con polvere bianca e la scritta 'Antrace'

Poco dopo le 13 di oggi è stata recapitata al Comune di Fidenza una busta chiusa, recante i loghi ufficiali e un timbro a mano di un Comune della provincia. La lettera era indirizzata al Sindaco Andrea Massari e sembrava una delle tante comunicazioni istituzionali che arrivano ogni giorno. Il personale del protocollo ha aperto la busta per l’operazione di routine dello smistamento all’ufficio del Sindaco e subito è scaturita una polverina bianca, unitamente ad un foglio completamente anonimo su cui con una stampante è stata scritta la parola “antrace”. L’Amministrazione ha immediatamente avvertito la Compagnia dei Carabinieri di Fidenza e ha provveduto a sporgere denuncia. Contestualmente, il Comune, sentito il servizio medico che segue il personale, ha disposto un ingresso all’Ospedale di Vaio per i tre dipendenti che per primi sono venuti a contatto con la busta, per rimuovere anche il minimo fattore di eventuale rischio. Il personale in questo momento è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, in isolamento. Le operazioni di protocollo sono state sospese e la sala reception è stata chiusa in attesa di ulteriori verifiche. Si segnala che al momento dell’apertura della busta nessun cittadino era presente.

“Al vigliacco delinquente che si è lanciato con questa che speriamo sia solo una bravata vorrei augurare di essere pizzicato dagli inquirenti e vederlo davanti ad un giudice, per pagare a caro prezzo la sua stupidità – commenta il Sindaco Andrea Massari –. Non è la prima lettera anonima che ricevo, probabilmente non sarà nemmeno l’ultima ma oggi ho deciso di darne notizia perché in questo caso il vigliacco, continuo a chiamarlo così perché di questo si tratta, ha coinvolto lavoratori del Comune che non c’entrano niente, creando un grave disservizio e soprattutto spaventando queste persone che adesso sono all’Ospedale per eliminare ogni fattore di rischio. Voglio dire non uno ma mille grazie ai nostri dipendenti e alle loro famiglie giustamente in apprensione, perché siamo tutti speranzosi che si tratti di una messinscena ma non possiamo sottovalutare nulla. Il Comune di Fidenza e l’Amministrazione sono e saranno al loro fianco per fare tutto quello che occorre. Capisco che a qualcuno possa dare fastidio quello che facciamo, capisco che idiozie di questo tipo siano figlie di una stagione in cui c’è chi si sente libero di insultare tutto e tutti vendendo veleno verbale – prosegue Massari –. Quindi mandare una lettera anonima con della polvere bianca credo che per qualcuno possa apparire una impresa meritoria di cui farsi vanto, ma signor/ra vigliacco/a se riusciranno a rintracciarla, ne stia certo, pareggeremo i conti”.



