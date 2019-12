Giallo sotto al ponte Europa: trovato cadavere di un 31enne

Giallo sotto al ponte Europa. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 dicembre, il cadavere di un uomo di 31 anni è stato ritrovato sotto al ponte Europa a Parma. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Secondo le prime informazioni il corpo non avrebbe segni di violenza: non si tratterebbe di omicidio. L'uomo sarebbe stato identificato in un giovane straniero, che si sarebbe allontanato da casa da qualche giorno. Gli accertamenti degli inquirenti potranno accertare se si sia trattato di una morte per overdose o per assideramento.