Tira uno schiaffo all'arbitro durante la partita: 5 anni di squalifica

Ha tirato uno schiaffo all'arbitro durante la partita e per questo gesto è stato squalificato per cinque anni. Il grave episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante la partita tra Palanzanese e Bar Centrale Collecchio, valevole per il campionato Dilettanti Uisp. Il secondo portiere della Palanzanese Alessandro Babboni ha prima insultato il direttore di gara in conseguenza di un gol messo a segno dagli avversari e poi, dopo l'espulsione nei suoi confronti, si è avvicinato all'arbitro e gli ha tirato uno schiaffo. La partita è proseguita fino alla fine del primo tempo: poi è stata sospesa. La Commissione Giudicante dell'Uisp di Parma ha deciso la squalifica massima, di cinque anni, per il giocatore è la sconfitta a tavolino per 3 a 0 della Palanzanese.