Emergenza neve, caos in stazione a Parma: tra treni cancellati e proteste dei passeggeri

Caos in stazione a Parma per l'emergenza neve. Dalla serata di ieri, 28 febbraio, sta nevicando a Parma e provincia: la coltre di neve, oltre a coprire le principali via di comunicazione in città, ha impedito anche la circolazione di numerosi treni. Già ieri, nel tardo pomeriggio, Trenitalia aveva comunicato la lista dei treni cancellati ma stamattina, 1° marzo, in stazione i passeggeri hanno avuto spiacevoli notizie: i regionali cancellati sono numerosi e i viaggiatori non riescono ad orientarsi nella 'selva' di comunicazioni e controcomunicazioni. "Non sappiamo quando potremo partire per raggiungere Piacenza - qui c'è il caos. Capisco l'emergenza neve ma credo che ci si sarebbe potutti organizzare meglio" ci racconta una pendolare, che sta cercando di raggiungere il suo luogo di lavoro da stamattina alle 9. "I treni vengono cancellati continuamente, non si riesce a capire secondo quale criterio: la neve è abbondante ed evidentemente quasi nessun treno riesce a circolare" ci conferma un altro viaggiatore, inattesa da tre ore in stazione. La neve è parecchia e la presenza della coltre sui binari impedisce la normale circolazione ferroviaria: l'ultima comunicazione ufficiale di Trenitalia risale a stamattina alle ore 8.

ELENCO DEI TRENI CONFERMATI SULLA LINEA BOLOGNA-PARMA-MILANO

BOLOGNA-PARMA-MILANO Treno Origine Par Destinazione Arr Annotazioni 6250 BOLOGNA C.LE 00:46 PARMA 02:09 Regolare 6251 PARMA 04:11 BOLOGNA C.LE 05:23 Regolare 2271 MILANO CENTRALE 05:15 BOLOGNA C.LE 08:02 Regolare 2276 RIMINI 05:20 MILANO CENTRALE 10:45 Regolare 2274 BOLOGNA C.LE 05:52 MILANO CENTRALE 08:50 Regolare 2272 PARMA 06:10 MILANO CENTRALE 07:45 Limitato a Milano Rogoredo 2910 PARMA 06:36 PIACENZA 07:19 Regolare 2273 MILANO CENTRALE 07:15 BOLOGNA C.LE 10:08 Origine Milano Rogoredo 2275 MILANO CENTRALE 09:20 BOLOGNA C.LE 12:08 Regolare 2277 MILANO CENTRALE 11:20 BOLOGNA C.LE 14:08 Regolare 2280 BOLOGNA C.LE 11:52 MILANO CENTRALE 14:45 Regolare 2282 BOLOGNA C.LE 13:52 MILANO CENTRALE 16:45 Regolare 2284 BOLOGNA C.LE 15:52 MILANO CENTRALE 18:45 Regolare 2283 MILANO CENTRALE 17:20 BOLOGNA C.LE 20:08 Regolare 2286 BOLOGNA C.LE 17:52 MILANO CENTRALE 20:45 Regolare 2285 MILANO CENTRALE 18:15 RAVENNA 22:37 Regolare 2287 MILANO CENTRALE 19:20 BOLOGNA C.LE 22:08 Regolare 2288 BOLOGNA C.LE 19:52 MILANO CENTRALE 22:45 Regolare 2289 MILANO CENTRALE 21:20 PARMA 22:57 Regolare

ELENCO DEI TRENI CONFERMATI SULLA LINEA CREMONA-FIDENZA