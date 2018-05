Muore a 5 anni per il diabete

La piccola Carla Borlenghi di Busseto è morta a soli 5 anni per una forma di diabete. Era nata il 31 gennaio del 2013 ed è morta all'improvviso dopo il trasferimento dall'Ospedale Di Vaio di Fidenza all'Ospedale Maggiore di Parma, nel reparto di Rianimazione. Alla bambina era stata diagnosticata una forma diabetica molto grave: nella notte tra lunedì e martedì la piccola, a causa di un edema celebrale, è entrata in coma e non si è più risvegliata. La mamma Giovanna, il papà Roberto e il fratello Simone la piangono: come la famiglia tutto il paese di Busseto si è stretto intorno al ricordo della piccola che frequentava la scuola del'lnfanzia 'Sacro Cuore di Gesù' di Busseto. Carla riposa nella Collegiata di San Bartolomeo. Il funerale si svolgerà oggi, 24 maggio, alle ore 15 all'interno della Collegiata.