Cassiera ruba il portafoglio ad un pensionato mentre paga la spesa: 54enne denunciata

Ha approfittato di un attimo di distrazione del cliente per rubargli il portafoglio, proprio mentre l'uomo pagava la spesa. La protagonista di questa storia non è la solita ladra che ruba generi alimentari al supermercato. In questo caso si è trattato di un vero e proprio furto con destrezza, commesso da un'insospettabile, ovvero la cassiera, la stessa alla quale l'anziano aveva appena consegnato i soldi della spesa. I carabinieri di Vigatto, dopo alcune indagini, hanno identificato la cassiera 54enne, impiegata presso un supermercato della zona e l'hanno denunciata per furto con destrezza.