Cerca di scappare ad un controllo dei carabinieri e li aggredisce: arrestato 49enne

Ha cercato di scappare dai carabinieri e poi li ha aggrediti fisicamente, oltre ad inveire contro di loro con tutta una serie di insulti. Un 49enne parmigiano è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo radiomobile che, dopo aver fermato l'uomo per un controllo in via Quingenti, lo hanno visto andare in escandescenza. Il parmigiano ha cercato di sottrarsi al controllo e poi li ha insultati: per lui sono scattate le manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

