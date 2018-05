Cerca di uscire con il carrello strapieno senza pagare: 44enne denunciato

E' entrato al'interno dell'Esselunga di via Emilia Ovest, ha riempito il carrello con la spesa e poi ha cercato di uscire dal supermercato, senza pagare i prodotti che aveva acquistato. Gli addetti alla sicurezza del supermercato, a quel punto, lo hanno bloccato ed hanno chiamato i poliziotti delle Volanti. L'uomo, un 44enne era entrato e si era aggirato tra gli scaffali, riempiendo poi il carrello a dismisura: era strapieno. Non è passato inosservato ai responsabili della sicurezza che lo hanno intercettato: i poliziotti hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato per furto aggravato. Il carrello pieno è stato restituito alla direzione del supermercato.