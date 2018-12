Cercano di truffare alcuni anziani in via Abbeveratoia: fermati un 50enne e un 44enne

Stavano cercando di vendere, senza autorizzazione, alcuni kit di pronto soccorso ad alcuni anziani in via Abbeveratoia quando, proprio in quel momento, è passata una pattuglia delle Volanti, in zona per una serie di controlli. I poliziotti, insospettiti dall'atteggiamento dei due che avevano fermato un piccolo gruppo di persone, si sono fermati ed hanno deciso di effettuare un controllo. I due uomini, un 50enne napoletano e un 44enne di Benevento, pluripregiudicati con alle spalle diversi reati contro il patrimonio, avevano con sè 66 kit di pronto soccorso di scarso valore economico, che stavano cercando di vendere senza autorizzazione. La perquisizione ai due si è estesa anche all'automobile con la quale erano arrivati sul posto. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per vendita di materiale senza licenza. Viste le circostanze dell'episodio e i precedenti penali dei due per loro è stato proposto un foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma.