Choc al San Lazzaro: bimbi lasciati soli tra la sporcizia e gli scarafaggi

Quattro bambini tra i 6 e i 12 anni erano stati lasciati all'interno di un appartamento al quartiere San Lazzaro nel degrado, tra sporcizia e scarafaggi. Le due persone che avrebbero dovuto occuparsene, il padre di uno dei piccoli e sua moglie, di 35 e 31 anni, sono stati condannati rispettivamente da 8 e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, per abbandono di minore. Gli assistenti sociali erano entrati in casa insieme agli agenti della Polizia Municipale ed avevano assistito ad una scena inimmaginabile: i bimbi erano soli in casa da più di cinque ore, tra la sporcizia, i piatti con avanzi di cibo e gli scarafacci dentro, polvere e condizioni igieniche indecenti. I due adulti erano fuori casa: il padre di uno di loro era al lavoro.