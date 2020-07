Cocaina e bilancino nell'armadietto di casa: arrestata 44enne di Colorno

Le hanno trovato in casa cocaina ed un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle singole dosi che sarebbero poi state cedute, in cambio di denaro, ai tanti clienti. Una 44enne di Colorno è stata arrestata dai carabinieri che, durante una perquisizione presso il suo domicilio, hanno trovato la droga all'interno di un armadietto dell'abitazione della donna. I militari, al termine di una serie di indagini, hanno eseguito il mandato di perquisizione all'interno della casa di Colorno: le ricerche hanno portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. Per la 44enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.