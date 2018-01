Il Coin di via Mazzini ha chiuso: al suo posto arriva Ovs

Da ieri domenica 14 gennaio le porte dello storico negozio Coin si sono chiuse definitivamente. Dopo settimane di svendita totale il conto alla rovescia è finito ed ora non resta che aspettare che le operazioni di sgombero dei locali siano terminate. Da oggi non è più possibile accedere al negozio per usufruire delle offerte. Al posto di Coin arriverà Ovs ed in più rimarrà il settore Coin Casa. Per i dipendenti non ci dovrebbe essere nessun problema perchè alcuni passeranno all'Ovs mentre altri verranno assunti per lavorare a Coin casa. Si chiude un'epoca e sono tanti i parmigiani che rimpiangono già il negozio di via Mazziini.