Collecchio, assalto alle auto di lusso: danni per 6 mila euro

Danneggiamenti e furti ai danni di alcune auto di lusso parcheggiate a Collecchio, in viale Pertini. Una o più persone, che hanno agito con tutta probabilità nella notte tra mercoledì e giovedì, hanno preso di mira due Audi e una Mercedes. I mezzi sono sttati danneggiati ma i malviventi hanno anche rubato i fanali ed hanno smontato il cruscotto, per rubarne alcune parti. I danni sono stati in totale di circa 6 mila euro. I carabinieri, che sono stati avvertiti dai proprietari delle auto, stanno effettuando le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio ed indivuduare i responsabili. Nel mesi scorsi a Fidenza qualcuno aveva preso di mira altre auto di lusso, asportando sempre i pezzi di ricambio.